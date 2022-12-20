Шмидта снимают с поста главы Метростроя

Генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы», возглавлявший его с момента создания, Владимир Шмидт покидает свою должность. Предположительно, его место займет Кирилл Петров – заместитель гендиректора внешним связям и спецпроектам АО «Объединение «Ингеоком» Кирилл Петров.

Следует упомянуть, что «Ингеоком» является одним из подрядчиков по строительству метро в Москве, скорость развития которого нередко отмечается различными источниками.

По данным СМИ, заявление об уходе по собственному желанию Владимир Шмидт написал в прошлую пятницу, 16 ноября. Соответствующее предложение ему сделал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, отвечающий за курирование комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. До этого экс-руководитель «Метростроя» провел две недели на больничном.

Предположительно, вице-губернатор остался недоволен работой Владимира Шмидта: взаимодействие городских структур и банка ВТБ с администрацией Северной столицы не было проведено на должном уровне. Еще одна возможная причина: низкие темпы развития метрополитена. Существенно нарастить скорость возведения новых станций Владимиру Шмидту не удалось.

Об этой давней проблеме Gazeta.spb уже рассказывала. Так по данным комитета по развитию городской транспортной инфраструктуры 13 станций сейчас находятся только на стадии проектирования. Некоторые – только на подготовке проектов. При этом новых станций петербуржцы не увидят до 2024 года – тогда в Санкт-Петербурге откроются новые станции: «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Эдуард Ильин покинул пост главы Василеостровского района.