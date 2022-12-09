Эдуард Ильин покинул пост главы Василеостровского района

Эдуард Ильин покинул пост главы Василеостровского района
Фото: официальный telegram-канал Эдуарда Ильина

Эдуард Ильин был снят с должности главы администрации Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Распоряжение о кадрах уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. С 10 декабря 2022 года Эдуард Ильин перестает быть главой администрации Василеостровского района. На этом месте он работал с февраля 2019 года.

С 11 декабря эту должность назначен Михаил Соболев, который был заместителем главы районной администрации.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге сшили первый экземпляр новой спецодежды для специалистов сферы жилищно-коммунальных услуг. Форма была выполнена из водонепроницаемого материала с использованием дышащего утеплителя, который выдерживает морозы до -25 градусов. Администрация Красногвардейского района оценила первый экземпляр и внесла ряд дополнений. В частности, модель сделают удобнее и комфортнее.

Василеостровский район районная администрация


 

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