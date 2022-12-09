В Петербурге сшили новую форму для специалистов сферы ЖКХ

В Петербурге сшили новую форму для специалистов сферы ЖКХ
Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Сотрудники сферы ЖКХ Красногвардейского района Санкт-Петербурга смогут надеть новую форму уже в январе. За обновленный вариант спецодежды проголосовали более 5 тысяч жителей города.

«Спецодежду изготовили из водонепроницаемого материала с использованием дышащего утеплителя, который выдерживает морозы до – 25 градусов», – сообщили в официальном telegram-канале администрации Северной столицы.

Из пяти вариантов, предложенных петербуржцам в ноябре текущего года, выбрали комплект с красным верхом и треугольной светоотражающей вставкой. Первый экземпляр разработали и сшили на швейной фабрике «Труд».

Администрация Красногвардейского района внесла ряд дополнений. В частности, модель сделают удобнее и комфортнее.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, согласно прогнозу Александра Колесова, в выходные петербуржцы смогут отдохнуть от снегопадов.

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