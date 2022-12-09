Колесов: в выходные петербуржцы смогут отдохнуть от снегопадов

Циклон, прозванный «Зора» по-прежнему оказывает ключевое влияние на погодные условия в Северной столице. Снег продолжит идти в городе всю пятницу, 9 декабря, но в выходные прекратится, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«К Санкт-Петербургу подошла очередная зона с осадками, затем будет небольшой перерыв и затем следующие осадки, которые сейчас над Псковом. Так что снег сегодня на целый день, затем прекратится», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Также отмечается, что в ночь на 9 декабря температура воздуха достигла самого высокого значения за весь октябрь в -0,4 градуса. В выходные в Санкт-Петербурге похолодает, не будет ветра и снега.

Но это – «затишье перед бурей», считает Александр Колесов. К 12-13 декабря в Северную столицу дойдет очередной циклон, который обернется для петербуржцев настоящими метелями.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что коммунальщики не справляются со снегом, из-за чего дороги Петербурга «утопают в грязи».