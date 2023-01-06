Автоэксперт рассказал, почему не стоит ждать взрывного роста числа электрокаров

Электромобили продолжают постепенно встраиваться в нашу жизнь, но насколько быстро им удастся заменить обычные машины? На этот вопрос Gazeta.spb ответил автоэксперт Дмитрий Попов.

«За ними (электромобилями – прим. ред.) не выстроилась очередь. И у электромобилей есть некоторое количество неприятностей», – заявил собеседник издания.

По его словам, одна из ключевых проблем электромашин – их неприспособленность для дальнего следования. Автомобилисту проще и выгоднее подождать 5 минут для заправки бензобака, чтобы проехать тысячу километров, чем заряжать электрокар до получаса и растратить заряд спустя 500 километров.

При этом для поездок по городу рядовой потребитель по-прежнему выберет обычную машину, потому что она просто выгоднее, считает Дмитрий Попов. С другой стороны, электромобили могут со временем занять нишу служебных авто:

«Парк автомобилей для врачей или ремонтных бригад, например. Когда вечером машину можно оставить в специально оборудованном гараже и забрать поутру уже полностью заряженной», – объяснил автоэксперт, добавив, что электрокар технологически проще в производстве. Главным препятствием к его распространению на рынке, в свою очередь, является подзарядка.

Если округлить число машин, например, в Санкт-Петербурге до миллиона и заменить их все на электрокары, которые необходимо заряжать раз в два дня, то получится примерно по 500 тысяч автомобилей каждые сутки. Для обеспечения электроэнергией такого количества электрокаров потребуется еще одна атомная станция. Пока эта проблема встает не так остро, потому что подобные машины еще недостаточно распространены.

«К тому же электричество в качестве топлива перестает быть бесплатным. Из-за этого, с точки зрения доступности, электрокары сравнились с бензиновыми автомобилями экстра-класса», – подытожил Дмитрий Попов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурга появилась первая отечественная станция для подзарядки электромобилей.