В Петербурге запустили первую зарядную станцию для электрокаров

В Санкт-Петербурга появилась первая отечественная станция для подзарядки электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Силовые Машины».

«Зарядная станция для электромобилей, разработанная и изготовленная “Силовыми машинами”, поддерживает все современные стандарты и протоколы зарядки», – сообщили в официальном сообществе компании во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, станция расположена по адресу Лиговский проспект, 283А, рядом с крытой парковой гипермаркета «Лента». На протяжении тестового периода зарядка будет бесплатной.

Также отмечается, что «Силовые машины» готовы к серийному производству различных модификаций ЭЗС в количестве до 1000 экземпляров ежегодно.

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