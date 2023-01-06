Школы и колледжи обязали использовать государственные информационные системы

С 1 января текущего года школы и колледжи должны использовать в рамках образовательного процесса исключительно российские информационные системы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«Школы и колледжи с 1 января должны использовать в образовательном процессе государственные информационные системы. Это следует из поправок в Федеральный закон “Об образовании”, внесённых в 2021 году», – сообщили на официальной странице министерства во «ВКонтакте».

В публикации педагогам напомнили, что для учебных заведений предусмотрена федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа». Отмечается, что в ее основе лежит конфиденциальность, целостность и доступность информации.

Ранее Gazeta.spb рассказала, что в Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже МРОТ.

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Школы и колледжи обязали использовать государственные информационные системы