Госдума: студенческая стипендия не должна быть ниже МРОТ

В Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«(В этом году – прим. ред.) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год», – высказался глава комитета Государственной Думы по социальной политике Ярослав Нилов.

Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на высказывания парламентария, стипендии должны, в первую очередь, мотивировать обучающихся своим размером. Нынешние выплаты студентам, в свою очередь – «это не стипендии, они что есть, что их нет», считает депутат. Соответственно, необходимо увеличивать стипендии для тех, кто показывает хорошую успеваемость.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что более 5 тысяч семей в Санкт-Петербурге получили помощь в получении жилья в 2022 году.