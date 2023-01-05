Более 5 тыс. семей в Петербурге помогли получить жилье в 2022 году

В течение 2022 года свыше 5 тысяч семей получили поддержку на приобретение жилья в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Общий размер социальных выплат из городского бюджета составил 15,9 млрд рублей. Подведомственное Жилищному комитету учреждение “Горжилобмен” выдало 100% государственных жилищных свидетельств 2022 года», – сообщили на официальном сайте Смольного.

Отмечается, что свидетельства, обеспеченные средствами и городского бюджета, получили 1 012 молодых семей, 747 многодетных и 103 семьи с детьми-инвалидами.

Жилье также было предоставлено 1509 семьям, проживающим в коммуналках, 689 семьям бюджетников и очередников «общей очереди», а также 978 семьям заемщиков по ипотеке. Кроме них жилплощадь досталась 135 семьям, участвующим в федеральной программе «Обеспечения жильем молодых семей».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что упрощенную выдачу разрешений на строительство продлили до конца 2023 года.