Упрощенную выдачу разрешений на строительство продлили до конца 2023 года

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство увеличило срок действия упрощенной выдачи разрешений на строительство и проведение экспертизы проектов до конца 2023 года.

«Эти меры помогут застройщикам завершить начатые и инициировать новые проекты строительства», – сообщили в официальном telegram-канале федерального кабмина.

Отмечается, что застройщики по-прежнему не должны предоставлять органам стройнадзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов до начала строительства. При этом в 2023 году не потребуется решения органа власти о подготовке проекта планировки территории. Срок согласования, в свою очередь, займет 10 рабочих дней.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство Российской Федерации приняло решение о продлении мер поддержки для легкой промышленности до конца 2023 года.

застройщики


 

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