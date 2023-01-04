Правительство продлило меры поддержки для легкой промышленности

Правительство Российской Федерации приняла решение о продлении мер поддержки для легкой промышленности до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомоства.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о федеральных субсидиях, которые можно будет использовать для погашения процентов по кредитам. Мера распространяется только на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных средств. С помощью субсидии можно будет компенсировать до 70% затрат.

Такая субсидия будет предусмотрена для тех кредитов, которые выданы на срок до двух лет, отметили в ведомстве. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.