Правительство продлило меры поддержки для легкой промышленности

Правительство Российской Федерации приняла решение о продлении мер поддержки для легкой промышленности до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомоства.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о федеральных субсидиях, которые можно будет использовать для погашения процентов по кредитам. Мера распространяется только на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных средств. С помощью субсидии можно будет компенсировать до 70% затрат.
Такая субсидия будет предусмотрена для тех кредитов, которые выданы на срок до двух лет, отметили в ведомстве. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.