Петербург снова оказался в лидерах по госпитализациям с COVID-19

За прошедший день в больницах Северной столицы оказались 133 человека, зараженных COVID-19. При этом, согласно данным Оперативного штаба по борьбе с инфекцией, сопоставимый показатель наблюдается только в Москве – 132 человека.

Также отмечается, что в указанный период справиться с коронавирусом смогли 590 человек – почти вдвое ниже, чем в Москве, где после заражения выздоровели 1265.

С другой стороны, по заболеваемости Санкт-Петербург показывает более позитивные результаты: 387 против 1156 в столице соответственно. По числу умерших Северная столица также значительно уступает Москве: за прошедший день два жителя города скончались из-за осложнений, связанных с COVID-19.

Кроме столиц, высоким числом госпитализаций отметились Московская (33), Свердловская (31) и Самарская (25) области, а также Красноярский край (29) и Башкортостан (22).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что заболеваемость гриппом и ОРВИ упала почти на треть в Санкт-Петербурге.