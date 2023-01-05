Праздничное чудо: заболеваемость гриппом и ОРВИ упала почти на треть в Петербурге

Медики фиксируют снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Санкт-Петербурга почти на 30%. Об этом сообщили на официальном сайте городского управления Роспотребнадзора.

Согласно опубликованным данным, за новогодние праздники показатели заболеваемости снизились на 30,6%.

«При этом (снижении заболеваемости – прим. ред.) сохраняется превышение недельного эпидемического порога на 35,8%», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте надзорного ведомства.

По информации, собранной специалистами Роспотребнадзора, наиболее часто у петербуржцев наблюдается аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы.

Также отмечается, что к 29 декабря 2022 года охват иммунизацией населения города составляет 61%.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том как, по словам доктора медицинских наук Елены Кешишян, обезопасить себя и своего ребенка от гриппа.

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