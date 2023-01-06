Заболеваемость COVID-19 в России снова пошла в рост

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России продолжает расти. Так за сутки были зафиксированы новых 3 439 случаев заражения, 3 января их было 3080 – в этот день прекратился спад заболеваемости, начавшийся с отметки более 5 тысяч заболевших в день.

В то же время количество случаев госпитализации уменьшилось на 6,7% и составило 673 человека. Днем ранее Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публиковал данные о 721 случае госпитализации с COVID-19. Следует также отметить снижение числа умерших от коронавируса: с 47 вчера, 5 января, до 41 человека за прошедший день.

Согласно опубликованным данным, за сутки выздоровело 4 685 человек – на 0,7% меньше, чем в четверг.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Санкт-Петербург снова оказался в лидерах по госпитализациям с COVID-19. За прошедший день в больницах Северной столицы оказались 133 человека, зараженных COVID-19.