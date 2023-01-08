В России коронавирусом заразились свыше 3 тысяч человек за сутки

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 325 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 53 тысячи тестов на коронавирус.

За прошедшие сутки выздоровели 3694 человек, выявлено 3127 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 476 человек.

Напомним, федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 7 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 345 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».