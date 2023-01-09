В Петербурге заболеваемость ОРВИ упала почти в семь раз

В Санкт-Петербурге наблюдается устойчивый спад заболеваемости ОРВИ. Так в период с 2 по 8 января соответствующий показатель упал почти семикратно и составил 15%.

«Со 2 января по 8 января 2023 года заболеваемость ОРВИ совокупного населения составила 34,6 на 10 тысяч, что на 43% ниже уровня эпидпорога и ниже на 75% по сравнению с последней календарной неделей 2022 года», – рассказала глава управления Роспотребнадзора по Северной столицы Ирина Катаева во время пресс-конференции.

Также она отметила, что за указанный период на 54% снизилось количество регистраций гриппа и на 47% снизилось число заболевших COVID-19. Соответствующие тенденции наблюдаются во всех возрастных группах.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 325 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 53 тысячи тестов на коронавирус.