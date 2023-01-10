Пластический хирург рассказал, когда можно заняться эстетической медициной

Когда услуг косметолога уже недостаточно, некоторые пациенты прибегают помощи пластических хирургов. Иногда они делают это слишком рано. О том, когда можно предоставить вопрос своей внешности врачу, рассказал пластический хирург Максим Красносельских.

«Начиная с 20 лет, многих девушек и молодых людей что-то не устраивает в своей внешности. Но все-таки, целевая группа – это 40-50 либо 45-55 лет», – рассказал специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург», отметив, что для представителей этой возрастной категории характерно обращаться к услугам пластических хирургов.

Важно отметить, что речь в данном случае идет о малоинвазивных методиках. Операции такого рода проводят через специальные проколы и без разрезов.

Такие операции проводят через проколы, без разрезов. Врач отметил, что при принятии решения не стоит слушать советы окружающих. Необходимо ориентироваться на собственные ощущения.

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