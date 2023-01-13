Ветеринар рассказала, какие операции всегда травмируют животных

Зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о рассмотрении запета на удаление когтей домашним животным. Gazeta.spb узнала, насколько необходима эта мера и какие еще операции травмируют животных у ветеринара Екатерины Грибковой.

«Онихэктомия (удаление когтей – прим. ред.) – это, безусловно, травмирующая процедура для животных, потому удаляется не только ноготь, но и часть фаланги пальца», – рассказала она, отметив, что после такой процедуры животное фактически становится инвалидом и уже не может полноценно наступать на свои конечности.

По словам собеседницы издания, выполнить онихэктомию, не удаляя последнюю фалангу пальца, невозможно, а значит, данная операция всегда травматична.

«Купирование ушей и хвоста также наносит вред питомцу, но не такой как удаление когтей», – добавила Екатерина Грибкова.

Некоторые владельцы собак мотивируют проведение подобных хирургических манипуляций тем, что животное может травмироваться во время игры. По мнению ветеринара, эти заявления далеки от истины, а изначальный смысл купирования заключался в снижении урона, который одна собака может нанести другой во время боев.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что комитет Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрит возможность запрета калечащих операций на животных.

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