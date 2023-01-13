В Госдуме рассмотрят запрет удаления когтей животным

Комитет Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрит возможность запрета калечащих операций на животных. Об этом сообщил его зампредседателя Владимир Бурматов.

«Нужно запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей – прим. ред.), в ближайшее время такой проект рассмотрят в думском комитете по экологии», – сообщил парламентарий в своем официальном telegram-канале.

Также отмечается, что инициатором проекта выступила Московская городская дума. В настоящий момент законопроект находится на доработке и в ближайшие недели будет отправлен на рассылку в начале для получения отзывов, а затем – для рассмотрения, уточняет «Парламентская газета».

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