В Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства кошки

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой. Действия местного жителя привели к смерти животного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«3 января 2023 года в полицию поступило заявление о том, что мужчина, 1991 года рождения, вечером 1 января во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице несколькими ударами нанес смертельные травмы кошке», – уточнили в сообщении, отметив, что указанный инцидент произошел в присутствии детей.

По результатам проверки, проведенной полицейскими Адмиралтейского района, было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится расследование.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вечером в понедельник, 9 января, в центре Санкт-Петербурга был обнаружен человеческий череп с пулевым ранением.

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