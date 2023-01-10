В центре Петербурга выкопали простреленный череп

Вечером в понедельник, 9 января, в центре Санкт-Петербурга был обнаружен человеческий череп с пулевым ранением. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно имеющейся информации, череп был обнаружен во время проведения работ по устранению прорыва трубы в Адмиралтейском районе. Дорожники откопали находку на глубине примерно в 1,5 метра. Череп увидели после того, как экскаватор вырыл котлован.

Неожиданную находку отправили на исследование. Правоохранители, в свою очередь, организовали проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, которые привели к такому исходу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в прошлый четверг, 5 января, в полицию поступила информация о поступлении в больницу 13-летнего петербуржца. Школьник пострадал в ходе конфликта с жителями поселка Торики. 8 января они были задержаны.