В Петербурге задержали трех злоумышленников, избивших 13-летнего подростка

В прошлый четверг, 5 января, в полицию поступила информация о поступлении в больницу 13-летнего петербуржца. Школьник пострадал в ходе конфликта с жителями поселка Торики. Три дня спусти они были задержаны.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, неизвестные жители поселка Торики, расположенного в Красносельском районе города, в ходе словесного конфликта посадили потерпевшего в автомобиль с помощью физической силы, вывезли к к дому 30 по Аннинскому шоссе и нанесли ему там телесные повреждения.

В воскресенье, 8 января, в 17:50 опергруппа задержала двух молодых людей и девушку. Задержание происходило у дома 57 по Ленинскому проспекту.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ранее судимый житель Санкт-Петербурга до смерти избил свою возлюбленную на почве ревности. Об этом рассказал источник издания в правоохранительных органов.