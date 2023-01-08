Судимый петербуржец до смерти избил свою возлюбленную из-за ревности

Вечером 7 января в отделение полиции поступило сообщение о найденном трупе в одной из квартир в поселке Шушары. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органов.

В результате полицейские задержали 35-летнего мужчину. Он ногами и руками избивал свою сожительницу руками и ногами. Причиной послужило чувство ревности, говорит источник. Из-за полученных травм женщина скончалась, ее тело доставили в морг.

Как итог, возбуждено уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ. Позднее также выяснилось, что мужчина уже был судим за кражу и покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что на днях петербуржская полиция выезжала на вызов из-за информации о том, что затапливает квартиру. Однако полицейские в результате нашли труп и боеприпасы. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на проспекте Космонавтов. Признаков насильственной смерти на теле погибшего специалисты не нашли. В ходе осмотра жилья сотрудники ведомства нашли, можно сказать, склад боеприпасов. Так, полиция изъяла предметы конструктивно схожие с 388 патронами, 5 охотничьими ружьями, 3 автоматами с 2 магазинами, 12 пистолетами и револьверами.