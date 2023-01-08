В петербуржской квартире нашли труп пенсионера и склад боеприпасов

На днях петербуржская полиция выезжала на вызов из-за информации о том, что затапливает квартиру. Однако полицейские в результате нашли труп и боеприпасы. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на проспекте Космонавтов. Признаков насильственной смерти на теле погибшего специалисты не нашли. В ходе осмотра жилья сотрудники ведомства нашли, можно сказать, склад боеприпасов. Так, полиция изъяла предметы конструктивно схожие с 388 патронами, 5 охотничьими ружьями, 3 автоматами с 2 магазинами, 12 пистолетами и револьверами.

Ранее сообщалось, что вчера, 7 января, вечером произошел пожар в доме на бульваре Дружбы в Красносельском районе. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, в доме был обнаружен труп в сильно обгоревшем состоянии. Им оказался мужчина 1958-го года рождения. Он проживал один и вел антиобщественный образ жизни.