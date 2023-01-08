В Красносельском районе обнаружили обгоревший труп

Вчера, 7 января, вечером произошел пожар в доме на бульваре Дружбы в Красносельском районе. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, в доме был обнаружен труп в сильно обгоревшем состоянии. Им оказался мужчина 1958-го года рождения. Он проживал один и вел антиобщественный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вчера,6 января, поступило сообщение о «неприятных событиях» на территории метрополитенов. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По его словам, из-за этого сообщения специалисты проверили 72 метрополитена. В результате проверок взрывных устройств не обнаружили.

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