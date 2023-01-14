Минздрав: чрезмерное потребление алкоголя повышает риск появления рака

Увеличение объема потребляемого алкоголя повышает вероятность развития рака. При этом цена и качества напитков не играют роли, утверждает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Последние исследования показывают, что все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, связаны с онкологией, независимо от их качества и цены», – рассказала она, отметив, что увеличение объемов потребляемого алкоголя повышает риск возникновения рака.

При этом помимо онкологических заболеваний спиртное оказывает токсическое воздействие на все органы человека, способствуя развитию более чем 200 болезней и травм, уточняет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что конфеты с алкоголем могут привести к легкому опьянению, повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий – прямому пути к набору массы тела.

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