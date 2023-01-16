Петербуржцам напомнили правила безопасности в период крещенских купаний

Уже совсем скоро, 19 января, православных ждет Крещение Господне. В этот день принято погружаться в прорубь, а это сильный стресс для организма. Тем более если вы не относитесь к «моржам» и для вас это действительно скорее раз в год.

В МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что нельзя купаться в проруби при воспалительных процессах, сердечно-сосудистых заболеваниях, невритах, сахарном диабете, цистите. Также стоит проигнорировать эту традицию в том случае, если у вас есть венерические заболевания, язвенная болезнь желудка.

К счастью, за последние годы во время крещенских купаний в Петербурге трагических случаев не было.

Помните, что окунаться можно только в оборудованных прорубях. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Также ни в коем случае не окунайтесь в прорубь дольше минуты, так вы сможете избежать переохлаждения.