На лекарства для онкобольных в Петербурге выделят 6,5 млрд рублей

В текущем году в Санкт-Петербурге будет выделено 6,5 миллиарда рублей на лекарственные препараты для онкологических больных при амбулаторном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе комитете по здравоохранению города.

«В 2023 году на лекарства для онкологических больных при амбулаторном лечении будет потрачено 6,5 млрд рублей, что почти на два миллиарда больше прошлогодней суммы», – уточнили в официальном telegram-канале комздрава.

Отмечается, что в 2022 году на обеспечение онкобольных лекарствами были израсходованы свыше 4,7 миллиардов рублей. Годом ранее сумма была в несколько раз меньше – 1,2 миллиарда рублей.

«Закупка лекарств при стационарном лечении, в том числе при лечении в дневном стационаре, осуществляется медицинскими учреждениями самостоятельно и входит в тариф ОМС», – добавили в сообщении.

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