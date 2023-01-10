Программа бесплатной медицины продолжит действовать до 2025 года

Программа бесплатной медицины для определенных категорий россиян была продлена до 2025 года, к тому же ее расширили. О соответствующем решении рассказали на официальном сайте правительства Российской Федерации.

«В плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом “Борьба с сахарным диабетом”», – сообщили в пресс-службе федерального кабмина, что постановление уже утверждено его председателем Михаилом Мишустиным.

Также отмечается, что в рамках программы предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году работников медицинской сферы ждут новые социальные выплаты. На эти нужды из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования выделили 152,4 миллиарда рублей.