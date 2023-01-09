В текущем году на выплаты медикам выделено 152,4 млрд рублей

В 2023 году работников медицинской сферы ждут новые социальные выплаты. На эти нужды из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования выделили 152,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

«В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей на человека», – говорится в публикации, размещенной на официальном сайте правительства России. Соответствующее постановление уже подписано его председателем Михаилом Мишустиным.

При этом отмечается, что указанные выплаты получит медицинские работники, трудящиеся в первичном звене здравоохранения, районных больницах и скорой медицинской помощи.

«Самую большую специальную социальную выплату – 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц», – добавили в пресс-службе правительства.

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