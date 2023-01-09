К 2027 году в Петербурге появится новый роддом

Новый перинатальный центр будет возведен на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге. Прежнее медицинское учреждение, находившееся на том же месте, пришлось закрыть в связи с его аварийным состоянием.

«В перинатальном центре будет находиться женская консультация, стационарные отделения на 260 койко-мест, неонатологический стационар на 45 коек», – сообщили на официальном сайте Смольного.

Также отмечается, что в проект будет вложено около 15 миллиардов рублей. Часть из указанных средств пойдет на приобретение и установку высокотехнологичного медицинского оборудования.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, востребованность в современных перинатальных центрах продолжает расти.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Смольный озвучил планы по строительству медучреждений до 2026 года.