Смольный озвучил планы по строительству медучреждений до 2026 года

В наступившем году на территории Невского и Выборгского районов Санкт-Петербурга откроются новые поликлиники. И это только начало: к 2026 году в городе должно появится 21 новое медучреждение первичного звена, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Детская и взрослая поликлиники откроются на Союзном проспекте, а также в новом микрорайоне “Северная Долина”», – уточнили в публикации, размещенной на официальном сайте Смольного.

Согласно планам, к 2026 году в Северной столицы должно появиться 21 новое медицинское учреждение первичного звена. При этом в 2025 году из городского бюджета выделят 15 миллиардов рублей на укрепление материально-технической базы городской медицины

Также отмечается, что, помимо поликлиник, на территории Санкт-Петербурга в 2023 году заработают 7 новых малоформатных объектов здравоохранения. Для них обустроят рабочие места в новых жилых комплексах Адмиралтейского, Калининского и Красногвардейского районов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в двух районах Северной столицы появятся новые поликлиники.