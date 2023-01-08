В двух районах Петербурга появятся новые поликлиники

В 2023 году в Невском и Выборгском районах Петербурга планируется открыть новые поликлиники. Взрослая и детская поликлиники появятся на Союзном проспекте, а также в микрорайоне «Северная Долина». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как рассказали в ведомстве, в текущем году также начнут работать семь малоформатных объектов здравоохранения. Они будут включать в себя кабинеты педиатров, врачей общей практики, терапевтов. Такие объекты появятся в Адмиралтейском, Калининском и Красногвардейском районах.

До 2026 года в городе должно появиться 21 новое медучреждение первичного звена. В 2022 году их было открыто 11.