Путин: проблему нехватки мест в детских садах надо решить

В текущем году необходимо решить проблему нехватки мест в детских садах. В учреждения должны устроить 100% желающих, подчеркнул президент Россйсикой Федерации Владимир Путин.

«Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу – чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», – заявил глава государства в рамках встречи с рабочими Обуховского завода, расположенного в Санкт-Петербурге.

Согласно словам Владимира Путина, к настоящему моменту в Российской Федерации есть 64 региона, где потребность в наличии мест в детских садах была удовлетворена на 100%.

Такого же показателя необходимо достичь и в Санкт-Петербурге, уточняет РИА Новости со ссылкой на слова президента.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о возвращении в обязательную школьную программу произведений, написанных советскими классиками.