В российские школы могут вернуть произведения советских классиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о возвращении в обязательную школьную программу произведений, написанных советскими классиками.

«Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать», – рассказал глава государства в рамках встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.

Перед этим создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда», участвовавший в разговоре с Владимиром Путиным, заявил о необходимости преподавания в школах романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева, стихотворения «Сын артиллериста» Константина Симонова, романа «Как закалялась сталь» Николая Островского и других произведений советских классиков.

По его мнению, они должны быть обязательными для программы, а не преподаваться на усмотрение учителя, подчеркивает РИА Новости.

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