Начальную военную подготовку школьников одобрило 60% россиян

Введение в образовательных учреждениях – школах, техникумах и колледжах – начальной военной подготовки поддерживают шесть из десяти (62%) россиян. При этом среди старшего поколения поддерживающих меру больше в 1,7 раза, следует из данных опроса, проведенного SuperJob.

«Среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения составляет 64%», – отметили в пресс-службе компании, добавив, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов страны.

Также отмечается, что 23% респондентов оказались против такой меры. Свою позицию они объясняют нежеланием «военного» будущего для детей, перегруженностью учащился, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета.

Ранее Gazeta.spb спрашивала о уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, есть ли у данной инициативы какие-либо негативные последствия. По ее словам, никаких значительных рисков нет.

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