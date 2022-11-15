Детский омбудсмен: военная подготовка в школах – меньшее из зол

Детский омбудсмен: военная подготовка в школах – меньшее из зол
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Военная подготовка в школах – следствие необходимости, влекущее за собой определенные риски. Тем не менее, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, она необходима и не несет ущерба безопасности в школах.

«Ни казанский, ни ижевский стрелки не проходили военной подготовки в школе и учителя их стрелять не учили. Тем не менее, они изыскали возможность научиться обращаться с оружием и приобрели его», – рассказала она в интервью с корреспондентом Gazeta.spb.

По мнению собеседницы издания, некоторые старшеклассники из-за своей заинтересованности оружием могут захотеть его приобрести. Его изучение в школе поможет удовлетворить этот интерес до того, как подросток решит купить пистолет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, военная подготовка в школе даст свои положительные результаты.

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Детский омбудсмен: военная подготовка в школах – меньшее из зол
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