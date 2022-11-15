Детский омбудсмен РФ: военная подготовка в школе даст свои положительные результаты

В школах России следует возродить уроки начальной военной подготовки, уделяя особо внимание воспитанию патриотизма. Такого мнения придерживается уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Это, однозначно, нужно возрождать, но в призме того, что ты в будущем – защитник своей Родины, и ты должен быть к этому готов», – цитирует ее слова РИА Новости.

Мария Львова-Белова также подчеркнула, что ключевой мотивацией для учащегося должно быть не желание разобрать автомат и пострелять, а защита Родины и патриотизм. С этой целью, считает омбудсмен, для детей нужно «создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что cо следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке. Соответствующее заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.