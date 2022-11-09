Со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке

Со следующего учебного года в российских школах появится новый предмет – «Начальная военная подготовка». Об этом сообщил министр просвещения Кравцов.

Со следующего учебного года в российских школах планируют ввести курс по начальной военной подготовке. Об этом журналистам заявил министр просвещения Сергей Кравоцв.

Как сообщают РИА новости, по словам министра, новый предмет будет введен в образовательную программу с учебного года, который начнется в 2023 году. Напомним, что ранее в Минобороны данную инициативу поддержали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны поддерживает введение военной подготовки в школах. Идея «заслуживает внимания и поддерживается». Об этом стало известно из ответа первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Документ попал в распоряжение журналистов.