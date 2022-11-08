Минобороны поддерживает введение военной подготовки в школах

Минобороны поддерживает введение военной подготовки в школах
Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

Минобороны поддержало идею ввести военную подготовку в школах. Инициатива «заслуживает внимания и поддерживается».

В Минобороны РФ поддержали инициативу о введении военной подготовки в общеобразовательных школах страны. Об этом стало известно из ответа первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Документ попал в распоряжение журналистов.

Как сообщают «Известия», недавно парламентарий обращался в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу среднего общего образования. Замминистра ответил, что предложение ввести в школьную программу предмет «Начальная военная подготовка» заслуживает внимания и поддерживается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минобороны разъяснили вопросы о денежном довольствии и выплатах мобилизованным. Так, минимальная сумма, выплачиваемая данной категории граждан – 195 тысяч рублей.

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