ГАТИ дала добро на ремонт станции «Сенная площадь» с 27 февраля

Петербуржская ГАТИ дала разрешение на складирование материалов и оборудования при капитальном ремонте эскалаторов вестибюля станции метро «Сенная площадь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что работы будут проводиться с 27 февраля по 11 мая. В ведомстве просят учитывать, что такие работы уменьшают пропускную способность, а значит стоит заранее продумать удобный маршрут или заложить больше времени на дорогу.

Ранее сообщалось, что новую станцию петербургского метрополитена, названную «Театральной», планировали ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Теперь сроки сдвинулись уже на 2026 год, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Вестибюль новой станции Лахтинско-Правобережной линии метрополитена будет реализован по адресу Лермонтовский проспект, д. 1/44», – уточнили на официальном сайте Смольного, добавив, что вывод новой станции в эксплуатацию состоится не раньше 2026 года.

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