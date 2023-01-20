ГАТИ дала добро на ремонт станции «Сенная площадь» с 27 февраля

Петербуржская ГАТИ дала разрешение на складирование материалов и оборудования при капитальном ремонте эскалаторов вестибюля станции метро «Сенная площадь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что работы будут проводиться с 27 февраля по 11 мая. В ведомстве просят учитывать, что такие работы уменьшают пропускную способность, а значит стоит заранее продумать удобный маршрут или заложить больше времени на дорогу.

Ранее сообщалось, что новую станцию петербургского метрополитена, названную «Театральной», планировали ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Теперь сроки сдвинулись уже на 2026 год, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.