Станция метро «Театральная» появится в Петербурге не раньше 2026 года

Новую станцию петербургского метрополитена, названную «Театральной», планировали ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Теперь сроки сдвинулись уже на 2026 год, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Вестибюль новой станции Лахтинско-Правобережной линии метрополитена будет реализован по адресу Лермонтовский проспект, д. 1/44», – уточнили на официальном сайте Смольного, добавив, что вывод новой станции в эксплуатацию состоится не раньше 2026 года.

Отмечается, что к настоящему времени практически завершены работы в тоннеле и нижней части вестибюля. В то же время наклонного хода для эскалаторов и наземного вестибюля еще нет. Именно выбор его местоположения не позволял метростроям продолжать строительство.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге утвердили проект коричневой ветки метро.