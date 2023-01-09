В 2025 году в Петербурге появится коричневая линия метро

В Санкт-Петербурге утвердили проект коричневой ветки метро. Новые станции обсудили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова и членов городского правительства.

Участок коричневой ветки протяженностью в 14,52 километров планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года.

«В состав проектируемого участка входят шесть новых станций, три из которых – пересадочные: “Казаковская”, “Путиловская” (пересадка на станцию “Кировский завод”), “Броневая”, “Заставская” (пересадка на станцию “Московские Ворота”), “Боровая”, “Обводный канал-2” (пересадка на станцию “Обводный канал”)», – сообщили на официальном сайте Смольного.

Согласно заявленным планам, в состав Красносельско-Калининской линии будут входить 18 остановок по всей своей протяженности. 9 из них – пересадочные.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, метро было самой сложной задачей 2022 года.