Беглов назвал строительство метро самой сложной задачей 2022 года

Прошедший 2022 год был полон вызовов и наиболее сложной задачей для правительства Санкт-Петербурга в этот период оказалось расширение метрополитена. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«Самая сложная задача – это строительство метро. Мы все понимаем, что строительство метро сегодня – одна из главных задач. Как бы мы ни занимались транспортной реформой, нужно строить метро», – рассказал глава Северной столице.

По его словам, значительно усложнила задачу необходимость брать технику аренду у «Метростроя», чье имущество в настоящий момент находится в залоге у кредитных организаций. При этом оборудование, имеющееся в наличии, не отвечает требованиям и требует замены.

«Мы думаем, где его закупать с учётом санкций, и мы обязательно это сделаем. Мы деньги под это выделили», а – поделился планами Александр Беглов.

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