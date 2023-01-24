В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве сожителя

В Петербурге днем 23 января в квартире одного из домов по Угловому переулку нашли тело мужчины 1975 года рождения с колото-резаным ранением в области грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате была задержана подозреваемая — сожительница мужчины. Теперь решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге наряд Росгвардии задержал правонарушителя, угрожавшего ножом работнику фотоателье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло 20 января. В этот день в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина размахивает ножом в фотоателье. Тогда наряд Росгвардии отправился к месту происшествия. Там же и был задержан мужчина. Как уточнили в ведомстве, он сам и спровоцировал конфликт.

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