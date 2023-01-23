В Петербурге пьяный житель угрожал ножом сотрудникам фотоателье

В Петербурге наряд Росгвардии задержал правонарушителя, угрожавшего ножом работнику фотоателье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло 20 января. В этот день в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина размахивает ножом в фотоателье. Тогда наряд Росгвардии отправился к месту происшествия. Там же и был задержан мужчина. Как уточнили в ведомстве, он сам и спровоцировал конфликт.

Впоследствии выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. На место выезжала следственно-оперативная группа, злоумышленника доставили в 26 отдел полиции для выяснения обстоятельств, нож был изъят.

Ранее сообщалось, что вчера, 22 января, 6-летняя девочка упала во время прыжков в батутном парке и получила травму позвоночника. Девочке потребовалась квалифицированная медицинская помощь, поэтому ее пришлось госпитализировать в больницу. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Батутный центр находится в одном из домов по Выборгской набережной, уточнили в ведомстве.