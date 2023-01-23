В Петербурге шестилетняя девочка травмировала позвоночник в батутном парке

Вчера, 22 января, 6-летняя девочка упала во время прыжков в батутном парке и получила травму позвоночника. Девочке потребовалась квалифицированная медицинская помощь, поэтому ее пришлось госпитализировать в больницу. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Батутный центр находится в одном из домов по Выборгской набережной, уточнили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

К делу также подключилась прокуратура Санкт-Петербурга. Отделение ведомства в Выборгском районе Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.