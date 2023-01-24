Роспотребнадзор: коронавирусный эпидпроцесс активизировался

В России наблюдается некоторая активизация эпидпроцесса по COVID-19. По данным на третью неделю текущего года в стране зарегистрировано около 38 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 22% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На данный момент в специальной системе зарегистрировано свыше 227 тысяч геномных последовательностей коронавируса. За последние две недели к линии «Омикрон» отнесено 100% сиквенсов.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 22 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 664 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».