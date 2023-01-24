В России растет доля заемщиков с крупными займами

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2022 года доля заемщиков с самыми крупными кредитами на сумму более 3 миллионов рублей составила 3%. И это на 1,2 процентных пункта больше, чем год назад.

При этом доля заемщиков с кредитами на сумму от 1 до 3 миллиона рублей составила 9%. Таким образом, в декабре 2022 года доля граждан с кредитами более 1 миллиона рублей составила 12%.

В целом, массовой долей заемщиков остается группа граждан с самыми небольшими кредитами до 100 тысяч рублей — 51,7%.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу хотят внести законопроект, который предполагает возможность человеку самому себе запретить брать кредиты, установив ограничение через портал «Госуслуги». Данные автоматически попадут в Бюро кредитных историй.