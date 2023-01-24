Экономист объяснил, зачем нужен самозапрет на кредиты

В Государственную думу хотят внести законопроект, который предполагает возможность человеку самому себе запретить брать кредиты, установив ограничение через портал «Госуслуги». Данные автоматически попадут в Бюро кредитных историй.

Как пояснил экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в разговоре с телеканалом 360, в банках уже давно существует система самозапрета. Однако для этого необходимо прийти в отделение банка и написать заявление.

«Система с самозапретом существует, чтобы мошенники, используя недобросовестных нотариусов или еще как-нибудь способом, не пытались взять деньги со счета человека и провести какие-либо операции», — пояснил он.

Он добавил, что и в онлайн-режиме мошенники могут заполучить подпись человека, и, соответственно, оформить на него кредит. Если же функция самозапрета появится на портале Госуслуг, то этого удастся избежать.

общество


 

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